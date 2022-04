Arthur Aguiar volta para a casa do 'BBB 22' e Paulo André vibra: 'Vamooooo' - Reprodução

Publicado 07/04/2022 13:13 | Atualizado 07/04/2022 13:31

Rio - O ator Arthur Aguiar voltou à casa do "BBB 22" nesta quinta-feira após ficar cerca de 36 horas em um quarto secreto. Ele foi "eliminado" em um paredão falso na noite de terça e ficou escondido em um outro cômodo, onde conseguiu assistir a boa parte do que os brothers falavam sobre ele, além de controlar algumas atividades importantes para a rotina de seus colegas.

Por volta de 12h40, um aviso apareceu no telão para que Arthur vestisse uma roupa de coelhinho da Páscoa. "Ah, entendi. Eu vou entregar os ovinhos, é isso?", se divertiu o ator. Após se arrumar, Arthur fez algumas dancinhas com o figurino e depois sentou na cama para esperar o momento de voltar à casa. Enquanto Arthur se arrumava, um sinal chamando todos os brothers para a sala tocou na casa. Paulo André, o líder da semana, foi chamado na despensa e os confinados receberam ovos de páscoa. Eles vibraram muito com o presente.

"Atenção, pegue a cesta e volte para casa", disse um sinal no telão para Arthur, que ainda estava no quarto secreto. "É o Arthur", disse Douglas Aguiar ao ver o boneco entrando na casa. No entanto, os outros participantes não deram muita atenção e ficaram mais interessados na cesta de ovos de páscoa.

Quando Arthur tirou a máscara, Paulo André começou a gritar e carregou o amigo no colo. Natália e Lina ficaram muito espantadas. "Passada", disse Lina. "Você pode contar?", perguntou Scooby querendo saber se ele podia revelar onde estava. "Poder eu posso", disse Arthur, sem dar maiores informações. "Obrigado, Brasil, meus pontinhos de luz", gritou o brother, que em seguida já chamou Pedro Scooby para conversar sobre as coisas que o deixaram incomodado.