Natália detona Arthur Aguiar após ator dizer que 'BBB 22' virou 'colônia de férias' em sua ausência - Reprodução/Globo

Natália detona Arthur Aguiar após ator dizer que 'BBB 22' virou 'colônia de férias' em sua ausênciaReprodução/Globo

Publicado 07/04/2022 21:26

Rio - O retorno de Arthur Aguiar ao "BBB 22" foi o principal assunto entre os participantes do reality nesta quinta-feira (7) . Algumas horas depois da chegada do ator, Natália conversou com Linn da Quebrada, Eliezer e Jessilane sobre uma frase do artista que causou polêmica. O artista incomodou os colegas de confinamento ao debochar do confinamento durante sua ausência.