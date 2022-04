Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2022 18:01

Rio - O irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi informou, nesta quinta-feira (7), que o gerente comercial de 36 anos apresentou "alteração das pupilas", após uma cirurgia realizada em sua perna direita. Segundo Diogo Mussi, a equipe médica do Hospital das Clínicas de São Paulo adiou a ressonância que seria feita ainda hoje, depois de detectar a variação.

"Ao voltar da cirurgia na perna, o Rod teve uma alteração das pupilas. Imediatamente, fez uma tomografia, que não apontou qualquer alteração neurológica, graças a Deus! A ressonância ficou para amanhã e, após ser realizada, deve se iniciar o processo de extubação, com muito cuidado. Não há mais alteração pupilar", afirmou Diogo, em seus Stories do Instagram.

Mais cedo, o advogado comemorou o "sucesso" do procedimento realizado para colocar uma haste na perna direita de Rodrigo. O ex-participante do "BBB 22" seria submetido a uma ressonância para avaliar as lesões em sua coluna e verificar a necessidade de outra cirurgia. Após o acidente de carro que causou um traumatismo craniano, o estado de Rodrigo ainda é considerando grave.

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O gerente comercial viajava em veículo por aplicativo, que se chocou com a traseira de um caminhão e o motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado. Kaique Reis prestou depoimento na delegacia na última terça-feira.