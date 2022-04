Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 07/04/2022 14:33 | Atualizado 07/04/2022 14:40

Rio - Internado há uma semana, desde quando sofreu um grave acidente de carro, Rodrigo Mussi passou por uma nova cirurgia, nesta quinta-feira (7). O irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, usou as redes sociais para comemorar o "sucesso" do procedimento realizado para colocar uma haste na perna direita do gerente comercial.

"A cirurgia na perna direita do Rod foi um sucesso. Vamos continuar nessa corrente positiva, isso tem muito poder! Obrigado!", declarou o irmão do ex-brother, em seus Stories do Instagram. Na última quarta-feira, a equipe de Rodrigo informou que ele segue reagindo a estímulos externos e chegou a abrir os olhos, além de ter apertado a mão de Diogo.

Ainda nesta quinta-feira, o ex-participante do "BBB 22" realizará uma ressonância para avaliar se as lesões na coluna também precisam de procedimento cirúrgico. "Não se sabe se pegou medula ou não, mas muito provavelmente não. Ele está com os movimentos do corpo, ele está com movimentos não involuntários. Porque ele se coça, ele aperta a sua mão, ele tem força até, ele mexe a perna. Às vezes, ele quer arrancar alguma coisa porque está incomodando. Então, não são movimentos involuntários", explicou Diogo Mussi ao "Jornal Nacional".

Relembre

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro por volta das 3h da última quinta-feira, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele voltava em um carro de aplicativo do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no Morumbi. O veículo se chocou com a traseira de um caminhão e Rodrigo sofreu um traumatismo craniano. O motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado. Kaique Reis prestou depoimento na delegacia na última terça-feira.