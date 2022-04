Luciano Estevan mostra novo visual nas redes sociais - Reprodução

Publicado 08/04/2022 09:10 | Atualizado 08/04/2022 09:18

Rio - O ex-BBB Luciano Estevan, primeiro eliminado do "BBB 22", surpreendeu a todos com seu novo visual. O ator entrou no reality show ostentando um black power, mas resolveu alisar os fios e ficou praticamente irreconhecível.

Primeiro, ele contou que ia aplicar óleo de abacate para "fortalecer os fios". "Estava pensando, será que faço uma loucura aqui?", perguntou. Mais tarde, Luciano postou as fotos de seu novo visual. "Transformação de milhões", escreveu. "Não é filtro, é real, é o meu cabelo mesmo", disse, sorridente.

"Eu achei muito top", comentou um seguidor. "Novo cantor do Calcinha Preta", brincou outra pessoa. "Ficou muito lindo", disse um internauta.