Pedro Scooby é o novo Anjo da semana, no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 08/04/2022 17:14

Rio - Pedro Scooby é o 12º Anjo do "BBB 22"! O surfista venceu a prova realizada na tarde desta sexta-feira (8) e terá o poder de imunizar um dos participantes na formação de paredão que acontecerá ainda hoje. Esta é a segunda vez que o atleta leva a melhor na disputa pelo anjo e garante o direito de assistir um vídeo de seus familiares em um almoço especial.

Após a vitória na prova, Scooby escolheu Natália e Eliezer para o castigo do monstro deste fim de semana. O casal deverá vestir as fantasias de rei e rainha, além de permanecer em cima de um tabuleiro o tempo todo. Os castigados poderão se revezar e descer da plataforma quando um sinal tocar, retornando assim que ouvir o aviso novamente.

Todos os brothers e sisters participaram da prova do Anjo desta sexta-feira, com exceção do Líder da semana, Douglas Silva. A disputa no formato de mata-mata foi dividida em três fases, com o objetivo de realizar um circuito que terminava com a missão de encaixar as engrenagens de um relógio. Quem completasse a dinâmica da maneira correta e em menos tempo seguia para a fase seguinte.

As semifinais foram disputadas por Jessilane, Pedro Scooby, Gustavo e Arthur. Após vencer a disputa contra a professora, o surfista enfrentou o ator pelo Anjo da semana e acabou tendo o melhor desempenho.