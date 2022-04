Paulo André e Pedro Scooby - Reprodução/Gshow

Publicado 08/04/2022 15:55 | Atualizado 08/04/2022 15:56

Rio - Pedro Scooby comentou com Paulo André enquanto tomavam banho na casa do "BBB 22" sobre a postura de Arthur Aguiar após seu retorno do paredão falso. O surfista relembrou a conversa que teve com o ator na última quinta-feira.



"Quando eu falei 'será que foi por que ele estava dormindo?'. A gente comentou sobre isso, se tu tivesse achado errado, tu ia falar. Ninguém achou errado na hora", recordou. "Eu entendi, ele foi para um lugar...", disse Paulo André. "Ele já estava bitolado, tentando caçar informação", opinou Scooby. "Exatamente isso", concordou o atleta. "Foi o que eu falei para ele: você não se apegou nas coisas boas que eu falei de você. Eu falei várias, você se apegou numa coisa que...", comentou o surfista.

Os participantes seguiram falando sobre a chateação de Arthur Aguiar com a forma que os aliados lidaram com sua falsa eliminação, até que Pedro Scooby explicou sua forma de reagir ao jogo. "Por exemplo, você é um moleque, meu irmão, que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida. Mas, vou dar um exemplo: o meu irmão de sangue, o João, que é meu melhor amigo, é a pessoa que eu mais amo depois dos meus filhos. Se ele estivesse aqui e saísse agora, eu ia falar para ele: 'Daqui a pouco a gente se vê lá fora'. Eu não ia ficar mal, tá ligado? Eu ia ficar mal se ele saísse no começo."