Publicado 08/04/2022 19:12

Rio - Ludmilla agitará a festa do "Big Brother Brasil 22" neste sábado. Dona de hits que fizeram sucesso na casa mais vigiada do Brasil, como "Socadona" e "Maldivas", essa última dedicada a esposa, a cantora relembrou outros shows que fez no programa. "A primeira foi em 2016, na final, ao lado de Wesley Safadão e Ivete Sangalo. Depois participei nas edições de 2018, 2020 e 2021 e já estou preparada para amanhã", contou.