Maíra Cardi se emociona com recepção de Paulo André em retorno de Arthur Aguiar após paredão falso - Reprodução/Instagram/Globo

Maíra Cardi se emociona com recepção de Paulo André em retorno de Arthur Aguiar após paredão falsoReprodução/Instagram/Globo

Publicado 09/04/2022 11:41

Rio - Maíra Cardi voltou a usar suas redes sociais para comentar os acontecimentos do "BBB 22". Na última sexta-feira (8), a influenciadora revelou ter ficado emocionada com o retorno de seu esposo, Arthur Aguiar, ao programa após ser eliminado em um paredão falso. Em seus Stories do Instagram, a empresária comentou a recepção que o ator teve de Paulo André e afirmou que pretende retribuir o carinho do atleta.

fotogaleria

"Eu fiquei muito emocionada com a volta do Arthur e maneira com que o P.A gosta dele, de coração, de amor genuíno. E aquilo encheu meu coração de uma maneira... Ele tão bom e, obviamente, naquele momento em que o Arthur estava se sentindo inseguro, receber esse amor, receber esse colo, é impagável", começou Maíra.

Em seguida, a ex-participante do "BBB 9" relembrou os momentos em que estava grávida de Sophia, sua filha com Arthur, e contou que vai presentear o filho de Paulo André, carinhosamente chamado de 'P.Azinho'. Maíra explicou que pediu ajuda a patrocinadores para mimar o neném de sete meses: "Resolvi presentear vocês também com carrinho de bebê, cadeirão para comer, cadeirinha de carro...", listou ela.

"Amor não se paga, carinho não se paga, amizade não se paga, mas eu sou assim. Eu sou uma pessoa grata e todo mundo que faz algo pra mim, eu penso de que maneira eu posso retribuir. Eu quis dar e é de coração", completou a influenciadora.