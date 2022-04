Arthur Aguiar debocha de sister por fama de fofoqueira no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 09/04/2022 15:14

Rio - Após uma formação de paredão tensa no "BBB 22" , os participantes do reality show aliviaram o clima com conversas amenas na madrugada deste sábado (9). Na área externa da casa, Arthur Aguiar conversava com Douglas Silva, Pedro Scooby e Gustavo quando uma atitude de Jessilane virou o assunto dos brothers.

Os rapazes comentavam sobre a dificuldade de Scooby de guardar segredos quando Arthur lembrou da sister e brincou com a justificativa da professora ao ser chamada de fofoqueira. "Esse é meu jeitinho meigo de ser", debochou o ator. "Ela não se aguenta mesmo", concordou Douglas, que chegou a se envolver em um atrito no início do reality por uma fofoca de Jessi.

Antes de encerrar o assunto, Arthur ainda descreveu uma situação que supostamente deixaria a sister em apuros. "Eu queria muito que tivesse uma dinâmica com ela. O Big Fone tocar, ela atender e falarem assim: 'não pode contar até domingo'. Meu sonho é tocar, tipo, [na] quarta-feira, e ela só poder falar no domingo. Imagina, mano. Ela ia passar mal, cara", disse o esposo de Maíra Cardi.