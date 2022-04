Paulo André e Pedro Scooby discutem no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Publicado 10/04/2022 08:56 | Atualizado 10/04/2022 09:01

Rio - O final da festa no "BBB 22" foi marcado por uma discussão entre Paulo André e Pedro Scooby, na madrugada deste domingo. Os brothers trocaram farpas na sala de estar após o velocista criticar o surfista por um conflito que os dois tiveram na tarde do último sábado. Na ocasião, os aliados tiveram um momento de tensão enquanto falavam sobre desenhos antigos e Scooby chamou P.A de "mimado birrento".

"Você deu munição para as meninas", afirmou Paulo André sobre a discussão anterior, destacando que Lina, Jessilane e Natália, suas rivais na casa, acompanharam o conflito inteiro. Na defensiva, Scooby rebateu: "Tá bom. Não vou zoar você mais. Pode deixar".

Em seguida, P.A destacou que não se incomoda com as brincadeiras do amigo, mas quer evitar discussões na frente do grupo conhecido como "as comadres". "O problema não é entre a gente. O problema é você verbalizar a mesma coisa que ela falou e dar munição para isso. Esse é o problema", afirmou o atleta olímpico, que também foi chamado de "mimado" e "birrento" por Jessi no último Jogo da Discórdia.

"Mas você entende que eu não te falei para magoar? Eu estava zoando!", respondeu Pedro Scooby após se desculpar com o aliado. "O problema é que você soltou um bagulho que ela soltou e agora é munição para ela. O lugar é esse. O problema não é esse. É tomar cuidado para você não soltar as paradas. Você já me zoou na frente de todo mundo e de boa. É um caso específico", explicou P.A.

Encerrando o assunto, Scooby garantiu que não fará mais brincadeiras perto das comadres e aproveitou para alertar Paulo André: "Você já é grandinho. Você tem que virar e me falar: 'Scooby, você viajou na hora que me zoou na frente das meninas'", declarou. Depois, os brothers se desculparam um com o outro e ainda trocaram um abraço antes de dormir. "Te amo", disse o velocista. "Também, mano", respondeu o surfista.