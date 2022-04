Narcisa Tamborindeguy vira meme após live com Maitê Proença - Reprodução

Narcisa Tamborindeguy vira meme após live com Maitê ProençaReprodução

Publicado 10/04/2022 15:30 | Atualizado 10/04/2022 15:30

Rio - Narcisa Tamborindeguy voltou a movimentar a web com suas postagens nas redes sociais. No último sábado, a socialite de 55 anos foi ao Twitter comentar o "BBB 22" e pedir a permanência de Linn da Quebrada, que enfrenta o paredão contra Eliezer e Gustavo. No entanto, a famosa trocou o nome do reality show e deixou alguns seguidores confusos.

"Faz tempo que não vejo 'Casa dos Artistas' mas sou #FicaLina!", declarou Narcisa, citando o programa exibido no SBT entre 2001 e 2004. A gafe dividiu opiniões entre os internautas, que questionaram se a apresentadora do "Encrenca" estava brincando ou não, considerando que a socialite foi casada por três anos com Boninho, o diretor do reality show da TV Globo.

"É sério isso?", questionou um seguidor. "Tá zoando, né?", escreveu outro. "Pra quem tá reclamando, se ela foi irônica ou não, o programa virou isso mesmo", disparou uma pessoa, defendendo Narcisa. "Feliz 2001, minha linda", debochou outra internauta.

