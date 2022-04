Pedro Scooby perde a paciência e critica Arthur Aguiar: 'Síndrome de perseguição' - Reprodução/Globoplay

Publicado 10/04/2022 13:49

Rio - Pedro Scooby não escondeu o incômodo com uma atitude Arthur Aguiar durante a festa do "BBB 22", na madrugada deste domingo. O surfista começou a falar sobre uma conversa que teve com Linn da Quebrada e Gustavo sobre o paredão, quando foi interrompido pelo ator: "A conversa, na verdade, era sobre mim e não o paredão", declarou.

"Não. Era sobre o paredão. Caraca, você vem com essas ideiazinhas", rebateu Scooby. Arthur respondeu que observou o papo de longe e afirmou ter entendido qual era o tema da conversa: "Eu estava vendo. Várias vezes falaram 'Arthur não sei o quê', 'Arthur sei lá'. Em nenhum momento falaram 'Arthur'?", questionou o esposo de Maíra Cardi.

Já irritado com a postura do ator, Pedro Scooby explicou que Lina citou o nome de Arthur apenas uma vez: "O que ela falou era sobre os dois paredões dos dois. O que eles falaram na entrevista. Aí, em um momento, ela falou assim: 'Não que eu tenha ficado triste com o Arthur ter voltado, mas que o Arthur voltando provou que era um lado escolhido que era forte e tal e que nesse momento o público escolheu fortificar um lado'. Foi o que ela falou", relatou o surfista.

"Você está com síndrome de perseguição", disparou Scooby para Arthur, que se defendeu: "Síndrome não. É um fato, pô". Em seguida, o atleta tentou encerrar o assunto: "É isso. Todo mundo é perseguido. A forma que a Lina falou dá a impressão que quer que o Gustavo saia".

Antes da discussão com Scooby, Arthur já havia dito que era o principal assunto da casa em conversa com Paulo André: "Sabe o que é engraçado? Eu saio e sou o assunto. Eu volto e sou o assunto. Eu fico sempre sendo o assunto. Eles ficam indignados e não aceitam. A discussão é sobre mim, mas é tipo sobre a dinâmica. Se a dinâmica quer dizer alguma coisa ou não, se é uma resposta ou não", listou ele, que foi eliminado em um paredão falso e retornou ao reality na última quinta-feira.

