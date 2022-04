Linn da Quebrada é eliminada com 77,6% dos votos - Reprodução

Publicado 11/04/2022 07:36 | Atualizado 11/04/2022 07:41

Rio - Linn da Quebrada foi eliminada no paredão deste domingo. A cantora levou 77,6% dos votos para deixar a casa na disputa contra Eliezer, que recebeu 15,66%, e Gustavo, que teve apenas 6,74%. No total, o paredão contou com 83.569.638 votos.

O discurso do apresentador Tadeu Schimidt emocionou o público. "Por sua causa, o Brasil inteiro sabe que não tem mais desculpa pra errar o pronome. É ela", afirmou. Eliezer, que já esperava ser eliminado, ficou boquiaberto. "O que é isso? O que está acontecendo?", perguntou.

Linn da Quebrada é eliminada com 77,6% dos votos #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/6iginJ9nQU — Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2022

Jessilane e Natália caíram no choro. Lina se despediu de todos. "Foi fod* te conhecer", disse Pedro Scooby. Arthur Aguiar afirmou que pretende conhecer a cantora melhor fora da casa. "Quero muito que a gente consiga criar uma relação lá fora, fora do jogo. Relação de vida mesmo. Você é demais. Você é gigante. Te desejo tudo de mais lindo que tiver lá fora", disse.

Lina saiu pela cozinha por conta da nova prova do líder, que iniciaria logo em seguida. "Nossa, não acredito. Que significativo. Que forte. Obrigada! Obrigada", disse Linn.