Linn comenta sobre comadres, após saída do Reprodução / Globoplay

Publicado 12/04/2022 09:40 | Atualizado 12/04/2022 10:00

Rio - Linn da Quebrada comentou sobre a relação de amizade que estabeleceu com Natália e Jessilane, no "Big Brother Brasil 22". A cantora se divertiu ao saber que o trio foi apelidado de "comadres", pelo público, e relembrou momentos das três na casa.

"Nós somos muito diferentes. Mas eu sempre acreditei que, em algum lugar, a diferença poderia nos unir, justamente por ouvir a Jessi, ouvir a Nat e entender o que nelas poderia me acrescentar naquela trajetória; entender onde, apesar de muito diferentes, a gente poderia encontrar pontos em comum", iniciou.

"A nossa relação era o que nos fortalecia, mas a maneira como a gente lidava com nossos conflitos, que acabava indo para toda a casa, nos fragilizava. Nossos conflitos pessoais acabavam aparecendo na frente do jogo. Mesmo assim, a gente vencia muitas questões justamente porque tinha maneiras diferentes de lidar com o jogo e com as estratégias que a gente gostaria de propor."

Lina pontuou que mesmo sendo pessoas tão diferentes e lidando com alguns conflitos entre si, a subjetividade de cada uma foi mantida e respeitada.

"Uma coisa que eu achei muito bonita foi que a gente não precisou se anular pela outra pessoa. A forma como a Jessi encarava as decisões dela em relação ao posicionamento de grupo, a minha forma de pensar as estratégias para que a gente conseguisse sobreviver e avançar no programa e a maneira como a Natália lidava com essas estratégias no grupo eram muito diferentes", concluiu.