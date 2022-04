Rodrigo Mussi segue em recuperação na UTI e deve passar por ressonância para verificar lesão na coluna - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2022 21:36

Rio - Rodrigo Mussi segue internado em estado grave, porém estável, na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo, segundo informou o irmão do ex-BBB nesta segunda-feira (11). Diogo Mussi tranquilizou os internautas ao atualizar o quadro de saúde do gerente comercial e explicou que o ex-brother ainda pode passar por uma nova cirurgia em breve.

"O Rod segue em estado grave, porém estável e continua se recuperando de maneira rápida. A necessidade ou não de cirurgia na coluna terá uma definição nos próximos dias", afirmou Diogo, em seus Stories do Instagram. "Contamos com as orações e energias positivas de vocês. Se nós conseguimos sentir, imaginem o Rodrigo. Muito obrigado!", finalizou o advogado.

Na semana passada, Rodrigo foi submetido a uma ressonância magnética para avaliar as lesões na coluna do ex-brother. De acordo com Diogo, resultados iniciais do exame apontaram que o rapaz não sofreu nenhum dano em sua medula óssea, mas ainda é necessária uma avaliação da equipe de neurologia do hospital.

Além disso, o irmão de Rodrigo também confirmou que o processo de extubação de Rodrigo teve início no último sábado e o ex-participante do "BBB 22" tem apresentado "boas reações neurológicas". Enquanto o gerente comercial segue se recuperando do grave acidente de carro que sofreu no dia 31 de março, Diogo Mussi anunciou, no mesmo dia, o nascimento de Luca, seu primeiro filho com a médica oftalmologista Bruna Pevide.