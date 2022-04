No raio-x desta terça-feira (12), Eliezer pede a permanência de Natália e desabafa sobre ter recebido o monstro - Reprodução / Globoplay

No raio-x desta terça-feira (12), Eliezer pede a permanência de Natália e desabafa sobre ter recebido o monstroReprodução / Globoplay

Publicado 12/04/2022 13:43 | Atualizado 12/04/2022 13:44

Rio - Depois de ter discutido com Natália na noite de segunda-feira (11), por ter sido colocado no monstro pela sister, Eliezer usou o raio-x da manhã desta terça-feira para pedir que ela fique na casa. Entretanto, o brother também aproveitou o momento para reclamar sobre sua situação no jogo.

fotogaleria

"Então, como vocês podem ver, quando a esmola é muita, pode desconfiar. Esta edição teve de tudo. Só tava faltando o quê? O líder ganhar o monstro. Aconteceu", ironizou.

"Primeiro de tudo, eu só queria deixar bem claro, independente do que tenha acontecido ontem, eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês pra que a Natália ficasse no paredão de hoje, pra que vocês concentrassem o voto e ajudassem ela a permanecer. Ela, independente da nossa relação, é importante pro jogo, neste momento", iniciou Eliezer.

Para justificar seu comportamento da noite anterior, o brother desabafou: "Fiquei muito chateado, porque a gente tinha tido uma conversa três dias atrás em que falei justamente sobre ter passado o programa inteiro na xepa, ter ganhado praticamente todos os monstros e não ter ganhado prova de liderança".

"E quando isso [primeira vitória na prova do líder] acontece, ela vai lá, no escuro, e me tira a minha única conquista neste programa. Então isso me deixou muito mal", concluiu o publicitário.