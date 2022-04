Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro - Reprodução/Instagram/Iude Richele

Rodrigo Mussi foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carroReprodução/Instagram/Iude Richele

Publicado 12/04/2022 20:02

Rio - Rodrigo Mussi segue dando sinais de recuperação desde que foi internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro. Nesta terça-feira (12), foi divulgado um novo boletim médico nas redes sociais do ex-BBB informando que o gerente comercial teve seu dia "mais lúcido" e chegou a ficar os "olhos bem abertos" ao interagir com o irmão, Diogo Mussi.

fotogaleria

"Hoje, foi o dia [em] que Rodrigo Mussi esteve mais lúcido, com muitas expressões faciais, gestos, olhos bem abertos e tentando dizer algo ao seu irmão", diz a nota compartilhada pela equipe que administra os perfis do ex-brother. "O processo de extubação é lento e deve ocorrer próximo ao fim de semana ou início da semana que vem, mas depende muito de sua agitação! Hoje foi um dia inesquecível para a família. Continua forte, Rodrigo, estamos todos com você!", finalizou o comunicado publicado no Instagram.

O irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, também usou seus Stories para fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde do gerente comercial. O advogado explicou que, após três cirurgias, não será necessário realizar um novo procedimento na coluna do ex-participante do "BBB 22". "A cirugia na coluna, por hora, está descartada. Ele vai ficar com o colar cervical. A cirurgia se for necessária, vai ser futura, e é mais uma qustão de endireitamento e fortalecimento da coluna, não é nada medular", afirmou.

Diogo ainda aproveitou para relatar a interação que teve com o irmão, destacando a lucidez do paciente: "O Rodrigo queria falar alguma coisa comigo, eu perguntei se era importante e ele dizia com as mãos que sim. Mas eu não consegui entender exatamente do que se tratava. Mas a gente está muito otimista. Ele está acordando, estava com os olhos bem abertos hoje. Tava até passando novela, ligaram a televisão para ele", contou.

"A gente pede que vocês continuem com essa força, com essa corrente positiva, com as orações, que tudo vai dar certo. Em breve ele vai estar conosco, sorrindo, lindo como sempre e alegrando todo mundo Muito obrigada gente de coração", encerrou Diogo, que se tornou pai no último sábado, com o nascimento de seu primeiro filho, Luca, do casamento com a médica oftalmologista Bruna Pevide.

Relembre

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e chegou a ter um traumatismo craniano. O gerente comercial viajava em veículo por aplicativo, que se chocou com a traseira de um caminhão e o motorista afirmou na ocasião que pode ter cochilado na direção do automóvel.