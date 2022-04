Natália e Jessilane conversam - Reprodução/Gshow

Publicado 12/04/2022 18:49

Rio - Jessilane revelou na tarde desta terça-feira (12) acreditar que será a próxima eliminada do "BBB 22", caso Natália não permaneça no jogo. A designer de unhas enfrenta Gustavo e Paulo André na berlinda de hoje.

"Ai ai, Natália. Eu já estou pensando nisso, já, no paredão, no novo paredão. Eu já estou pensando porque, independente de qualquer coisa, se eu não ganhar a prova, eu estou no paredão já, sabe. Então, tipo assim... Eu quero muito acreditar que você vai ficar e que eu vou e vou voltar, mas, se você sair, eu já estou sentindo que vou no seguinte e vou sair. E eu já estou pensando assim, na semana que a gente vai no 'Domingão', vamos nós três. Eu, você e a Lina!", desabafou. "Imagina, a briga", disse Natália. "Ai, meu Deus, estou brincando, não deixa", finalizou Jessilane.