Eli será obrigado a permanecer com uma cabeça de polvo até segunda ordem

Rio - O jogo da discórdia do Big Brother Brasil veio com uma novidade nesta segunda-feira (11). Para incendiar mais o parquinho, Tadeu Schmidt trouxe consequências para os participantes que fossem escolhidos na dinâmica. Com isso, Natália teve que escolher entre Jessi e Eliezer para ficar no monstro. A sister decidiu colocar o peguete no castigo, justificando que a amiga estava com o emocional muito abalado pela eliminação de Linn.

Esta semana, os brothers e sisters precisavam nomear outras duas pessoas como suas prioridades na casa. Porém, na sequência, o participante sortearia uma consequência para uma das de suas pessoas prioritárias sofrer. A escolha de Natália não agradou nada Eli, que ficou revoltado com a companheira.

“Eu passei o programa todo sendo Monstro. Primeira vez que eu sou líder, são dois dias de liderança, e ela me manda para o monstro", reclamou o brother. Natália tentou procurar o brother para conversar logo após o fim do programa ao vivo, mas foi rejeitada pelo affair. Mesmo após dar um tempo para Eli esfriar a cabeça, a designer de unhas não conseguiu se aproximar do homem.

Na porta do quarto do líder, Eli recolheu as coisas de Natália e devolveu para a sister, indicando que ela não dormiria com ele. A moça tentou outra vez se explicar para ele, contudo Eliezer continuou a recusar as palavras de Nat e terminou a conversa batendo a porta do quarto na cara da mineira.

Eli: “Quer ficar comigo no Monstro o caralho!”

Natália: “Não bate a porta na minha cara, por favor!” #BBB22



