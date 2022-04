Paulo André ficou muito emocionado com a volta de Arthur - Reprodução / Globoplay

Rio – Douglas Silva é o novo líder do Big Brother Brasil 22. O ator de Cidade dos Homens levou a melhor em uma prova de sorte nesta quinta-feira (07) e conquistou mais uma semana na casa mais vigiada do país. DG recebeu apenas três pulseiras para o VIP e chamou primeiro Gustavo e Pedro Scooby. No momento que foi delegar a terceira pulseira, Acerola acabou chamando Arthur Aguiar.

Internautas apontaram que Douglas iria chamar Paulo André para o VIP, mas o atleta sinalizou para o líder convidar Arthur no lugar dele. Contudo, parte do público acredita que Douglas usado de conveniência ao escolher o ex-Rebelde para o grupo. Como ele retornou hoje do paredão falso, DG estaria se aproveitando de sua liderança para agradar o favorito, já que os dois não estão mais tão unidos, após Arthur ter se decepcionado com as cenas que viu de Douglas no quarto secreto.

Entretanto, imagens surgiram nas redes sociais, com um ângulo onde é possível ver claramente Paulo André apontando para Arthur no momento em que Douglas olha para ele com a terceira pulseira do VIP, o brother entende o sinal e escolhe o “pãozinho” para completar o seu VIP.

