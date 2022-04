Público apontou que Paulo André sentiu bastante a saída de Arthur Aguiar da casa - Reprodução / Globoplay

Público apontou que Paulo André sentiu bastante a saída de Arthur Aguiar da casaReprodução / Globoplay

Publicado 06/04/2022 02:54

Rio – Arthur Aguiar foi o escolhido para sair do Big Brother Brasil 22 nesta terça-feira (05). No entanto, o brother vai ficar apenas 36 horas fora da casa mais vigiada do país, pois, com quase 83% dos votos, o público decidiu que ele seria o falso eliminado da edição. Contudo, os outros participantes, que não suspeitam dessa possibilidade, não se abalaram com a saída do ator. A exceção foi Paulo André, que foi apontado pelos internautas como o único a realmente ficar triste com a saída do amigo.

Era de se esperar que Lina, Eli e Gustavo comemorassem a permanência após um paredão. Porém, de acordo com os internautas, dos aliados de Arthur, Pedro e Douglas não apareceram muito abalados com a saída. Já o atleta de alto rendimento está tão ou mais sentimental na “eliminação” de hoje do que na de Jade Picon.

O falso eliminado ainda tem a oportunidade de ver tudo isso acontecendo ao vivo, pois na sala de controle onde ele vai passar os próximos dias, ele terá acesso as câmeras da casa e a algumas horas de áudio. De tudo que viu até agora, Arthur ficou mais comovido foi com a reação de Paulo André após sua saída. “Calma irmão, calma. A gente vai ficar junto”, afirmou o ator para a tela do quarto secreto que mostrava imagens de PA.

Quarto Secreto:

Arthur Aguiar vê PA e diz: "Calma, irmão. A gente vai ficar junto" #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/QPRgxVLaaz — Big Brother Brasil (@bbb) April 6, 2022