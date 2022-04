Após seu primeiro dia no quarto secreto, Arthur Aguiar desencantou-se com seus antigos aliados - Reprodução / Globoplay

Publicado 07/04/2022 04:55

Rio – Após seu primeiro dia no quarto secreto, Arthur Aguiar desencantou-se com seus antigos aliados no Big Brother Brasil 22. Durante esta quarta-feira (06), o marido de Maíra Cardi avaliou as atitudes de Douglas Silva e Pedro Scooby e ficou decepcionado com o que viu. Durante a tarde, Arthur flagrou o surfista contando sua lista de finalistas e deixando ele de fora. Já DG foi criticado pelo brother por estar se aproximando de Lina e Eliezer após sua saída.

“É irmão, eu não estou na sua lista, mas eu vou voltar”, alerta Arthur para a tela enquanto assiste Pedro idealizando os finalistas. Durante a festa, enquanto DG estava próximo dos antigos adversários, Arthur também disse estar decepcionado com o brother. “Você decepcionou, irmão. Nunca vi nada parecido, mas tá tudo certo”, lamentou.

Ainda durante a festa, o ex-Rebelde fez uma ressalva a uma discussão antiga com os dois aliados. Na ocasião, Pedro e DG provocaram Arthur até o limite porque o brother passou uma festa inteira brincando na máquina de bichinhos. Desta vez, Paulo André estava com a mesma atitude na festa. “Queria ver se fosse eu lá na maquininha, ia todo mundo falar... Dois pesos e duas medidas”, reclamou o ator.

Quarto Secreto:

