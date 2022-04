Em entrevista para Ana Clara, Eslovênia soltou uma fofoca polêmica - Reprodução / Globoplay

Publicado 08/04/2022 03:19 | Atualizado 08/04/2022 03:20

Rio – A última eliminada do Big Brother Brasil 22, Eslovênia Marques, participou do programa “Fora da Casa” na madrugada desta sexta-feira (08). Em entrevista para Ana Clara, a ex-BBB soltou uma fofoca polêmica. Segundo Eslô, Maria saiu do grupo de Whats APP criado para os participantes dessa edição sem dar nem um “oi” antes de se retirar.

“A gente fez um grupo e botou todo mundo que está saindo da casa... E aí, segundos depois, uma pessoa saiu do nada e não falou nada. Foi a Maria”, revelou Eslô. A sister também comentou que Maria não a segue mais nas redes sociais. “Maria me deu unfollow assim que saiu da casa. Inclusive as pessoas pensam que o Lollipop estão [sic] mil amores, mas tem gente que não”, disparou a modelo.

Para colocar mais fogo ainda nesse parquinho, Maria apareceu nas redes sociais e respondeu as acusações de Eslovênia com uma mensagem em seu perfil no Twitter. “Oi @eslomarques . Eu odeio grupos de wpp (Whats APP). se quiser conversar, a minha dm é aberta. Um cheiro”, rebateu a intérprete de Verena.

