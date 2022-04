A produção deixou para a bióloga uma mesinha com água e um saco de dormir - Reprodução / Globoplay

Publicado 12/04/2022 04:14

Rio - O jogo da discórdia do Big Brother Brasil veio com uma novidade nesta segunda-feira (11). Para incendiar mais o parquinho, Tadeu Schmidt trouxe consequências para os participantes que fossem escolhidos na dinâmica. Com isso, Jessi foi parar no “acampamento BBB” por escolha de Eliezer.

Esta semana, os brothers e sisters precisavam nomear outras duas pessoas como suas prioridades na casa. Porém, na sequência, o participante sortearia uma consequência para uma das de suas pessoas prioritárias sofrer. Eliezer escolheu Natália e Jessi, em seguida, no confessionário, ele escolheu a professora para passar um tempo dormindo no quintal do BBB 22.

Jessilane ficará restrita a entrar em casa apenas para usar o banheiro. Ela vai ter que tomar banho e dormir do lado de fora da casa, no jardim. A produção deixou para a bióloga uma mesinha com água e um saco de dormir. Contudo, a professora não sairá do grupo VIP e poderá receber comida de Eliezer e Natália.

"Pq só a gente ficou com os piores?"

"Foi sorte."

"SORTE É O QUE NUNCA TIVEMOS."



