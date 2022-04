Natália Deodato é a 13ª eliminada do BBB 22 - Reprodução

Natália Deodato é a 13ª eliminada do BBB 22Reprodução

Publicado 13/04/2022 07:44 | Atualizado 13/04/2022 08:31

Rio - Natália Deodato foi a mais votada pelo público e deixou a casa do "BBB 22" com 84,43% dos votos, na noite deste terça-feira. A manicure levou a pior na disputa contra Gustavo e Paulo André, que tiveram respectivamente 14,3% e 2,27% dos votos. No total, o paredão contou com 33.863.189 votos.

fotogaleria

"Conseguiu mostrar como pode ser lindo um céu cheio de nuvenzinhas", disse o apresentador Tadeu Schimidt no discurso de eliminação, fazendo referência ao fato de ela ter vitiligo. Jessilane, que agora é a única mulher do reality show, ficou em prantos com a saída da amiga. "Fica bem, viu, meu amor", disse Natália para a professora.

"Desculpa, Nat, por tudo", disse Jessi, com quem Natália teve alguns desentendimentos durante o programa. "Desculpa por qualquer coisa, de verdade. Eu te amo muito, viu. Eu tenho certeza que lá fora vai ser tudo maravilhoso pra você. Não fica com medo, você sabe", completou.

"Eu que peço desculpa. Você sabe que eu também te amo muito", disse Natália. "Lá fora vamos nos falar, vamos trocar várias ideias, tomar uma. Sabe que eu gosto de você pra caramba. Força, tá? Que você tem de sobra", disse Douglas Silva para a manicure.

Eliezer, com quem Natália viveu um affair, se despediu dela com um selinho e um abraço. Nos últimos dias, os dois estavam brigados pelo fato de a manicure ter colocado Eli no castigo do monstro enquanto ele está na liderança.

"Gente, muito obrigada. Chegar até aqui com vocês foi maravilhoso. Sou muito grata a Deus. Obrigada por toda paciência, por tudo. Obrigada, Brasil. Até aqui foi incrível estar com vocês", disse Natália para todos antes de ir embora.

No estúdio, Tadeu Schimidt disse que um dos momentos mais bonitos de Natália aconteceu quando a Beija-Flor visitou a casa. Ele também revelou que a escola de samba a convidou para desfilar no Carnaval deste ano e entregou a ela uma bandeira da agremiação.