Natália sorri ao ver cenas de romance com EliezerReprodução

Publicado 13/04/2022 08:25

Rio - Eliminada do "BBB 22" , Natália Deodato participou do "Bate-Papo BBB", com Rafa Kalimann, na madrugada desta quarta-feira. A manicure assistiu ao seu primeiro beijo com Eliezer, aos momentos em que os dois foram pra baixo do edredom e o episódio em que pediu para Vyni buscar uma camisinha para ela. Questionada sobre o futuro do romance, Natália afirmou que não cria expectativas.