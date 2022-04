Linn da Quebrada provoca torcida de Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Linn da Quebrada provoca torcida de Arthur AguiarReprodução Internet

Publicado 13/04/2022 08:08

Rio - Fora da casa do "BBB 22", Linn da Quebrada resolveu dar uma alfinetada nos fãs de Arthur Aguiar na noite desta terça-feira, logo após a eliminação de Natália do reality show . A cantora postou um vídeo em que aparece comendo pão e logo em seguida cuspindo o alimento. Linn ainda afirmou que está "podre", "mofado".

fotogaleria

Vale lembrar que o apelido que Arthur Aguiar ganhou de seus admiradores fora do reality show é pãozinho. Os fãs dele se autointitulam "padaria" e o emoji do ator no Twitter é um desenho de pão de forma. "A Lina comendo pão e dizendo que está podre, mofado. Eu peguei a referência", disse uma pessoa no Twitter. "Nossa, mas onde estava essa Lina afrontosa? Bancar a fod*na aqui fora é fácil", disse outro internauta.