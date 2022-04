Laís revela quem foi o primeiro participante a deixar o grupo de mensagens dos eliminados do ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 13/04/2022 08:42 | Atualizado 13/04/2022 08:43

Rio - A ex-BBB Laís Caldas participou do "Bate-Papo BBB" e conversou com Rafa Kalimann e Rhudson momentos antes de Natália, última eliminada, chegar ao local para ser entrevistada. A goiana contou que foi ela quem criou o grupo de mensagens entre os ex-BBBs.

"A Maria falou conosco no último domingo, após a eliminação de Lina, e contou que ela não foi a primeira a deixar o grupo", disse Rafa Kalimann, fazendo referência a polêmica entre Eslô e Maria. A pernambucana disse que Maria saiu do grupo assim que ele foi criado.

"Por que sobrou isso para mim? [Risos] Na verdade, eu criei o grupo. Só que tem pessoas que eu não tenho o número. Inclusive, quem quiser falar comigo, tem pessoas que tem meu número, é só pedir que eu adiciono no grupo. Quem não está é porque eu não tinha o número, gente", iniciou Laís.

Ela também contou que estava com Brunna Gonçalves e Vyni quando criou o grupo. O cearense afirmou que iria sair "de brincadeira", mas ainda não retornou. "O Vyni falou que ia sair do grupo e eu ia ver o que rolava, qual seria a relação das outras pessoas. Ele já queria criar uma discórdia ali no grupo. Daí depois que ele saiu, a Maria já saiu Laís", revelou. "Eu falei 'eita', porque a Maria eu não esperava, né? Mas ela falou que não gosta de grupo, né? E está tudo certo", finalizou.