Paulo André diz que Pedro Scooby abandonou o Brasil e surfista rebate - Reprodução/Globoplay

Paulo André diz que Pedro Scooby abandonou o Brasil e surfista rebateReprodução/Globoplay

Publicado 13/04/2022 19:00

Rio - Pedro Scooby e Paulo André treinavam na academia do "BBB 22" quando começaram a conversar sobre a vida de atleta. Em determinado momento, o velocista provocou o amigo sobre o fato do surfista ter se mudado com a esposa, Cintia Dicker, para Portugal. "Tu nunca vai saber o que é isso, mano, o que é ser brasileiro de verdade", disparou P.A.

fotogaleria

"Qual é, sou o cara mais carioca que eu conheço no mundo. Eu não sou brasileiro, não, sou carioca. Estou zoando", rebateu Scooby. Paulo André não desistiu e seguiu provocando o aliado: "Tu não sabe o que é ser brasileiro, fica vivendo para o Mickey", brincou. "Só vivi minha vida inteira no Brasil, tá? Estou há três anos em Portugal, só vivi 30 anos no Brasil", ironizou o surfista.

Não satisfeito, P.A continuou afirmando que Scooby abandonou o Brasil e acrescentou: "Você não merece essa farda". "Morei 30 anos no Brasil, mais do que você tem de vida eu morei no Brasil. Bora, estou mais aqui do que lá. Estou lá por causa dos meus filhos só", respondeu o ex-marido de Luana Piovani. "Tem que ser raiz, mano, Brasil não pode abandonar", afirmou o velocista.

Sem sair da brincadeira, Scooby decidiu devolver as provocações do amigo citando os planos do atleta para o futuro: "O que você vai fazer nos Estados Unidos três meses, então? Está desonrando o Brasil? Três meses na Califórnia", questionou. "'Ai, eu amo Portugal, Portugal é o melhor lugar do mundo'. Aqui é o melhor lugar do mundo", respondeu P.A, imitando supostas falas do surfista.

Em seguida, Pedro Scooby encerrou o assunto e explicou o motivo de ter ido morar em Portugal: "Eu falei que Portugal é o melhor lugar do mundo? Pelo contrário, o que eu falo é o contrário. A galera fica falando de lá e eu sou mais aqui. Se não fosse pelas crianças, eu estaria morando aqui. Meus filhos realmente são mais importantes do que qualquer outra coisa, onde eles estiverem, eu vou estar. [...] Eu respeito a vontade da mãe deles, a mãe deles quer morar lá e eu respeito", declarou.