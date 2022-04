Luan Santana e L7nnon são atrações confirmadas da festa desta quarta-feira no 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Luan Santana e L7nnon são atrações confirmadas da festa desta quarta-feira no 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 17:42

Rio - Os sete participantes que ainda seguem na disputa do "BBB 22" terão uma noite de muitas surpresas na festa desta quarta-feira (13). A TV Globo anunciou que a celebração do Top 7 contará com três pocket shows de artistas conhecidos por gêneros variados. Luan Santana, L7nnon, Filipe Ret, Matheus Fernandes e Mari Fernandez são as atrações confirmadas para agitar a casa na reta final do programa.

fotogaleria

Levando o sertanejo universitário para os confinados, Luan Santana será o primeiro a subir ao palco para cantar sucessos como “Morena”, “Inesquecível” e “Meteoro”. Logo depois, Matheus Fernandes, que tem single recém-lançado com Arthur Aguiar, faz sua estreia no reality show e ainda recebe Mari Fernandez para cantar grandes hits do piseiro.

Depois, é a vez do rap assumir o palco do reality show, com Filipe Ret e L7nnon. O cantor de “Me Sinto Abençoado”, que foi uma das canções a marcar as festas da edição, falou sobre o carinho dos participantes: “Fico feliz de ter fãs como esses brothers. Eles são inteligentes e sensíveis. PA, por exemplo, é um cara incrível. Só descobri agora que ele sempre foi meu fã e me marcava no Instagram quando ia aos meus shows”, contou o artista.

L7nnon foi outro que teve suas canções entre as favoritas dos brothers e comenta a emoção de se apresentar no programa: “É muito gratificante! Ainda mais porque eles cantam sempre pensando no sentido das linhas e com o coração mesmo. Isso mostra que acreditam nas minhas letras, o que me deixa feliz demais”, declarou o rapper carioca.

O "BBB 22" tem direção artística de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após "Pantanal", e domingos, após o "Fantástico".