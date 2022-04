Eliminada do 'BBB 22', Linn da Quebrada posa com Taís Araújo nos bastidores da Globo - Reprodução/Twitter

Publicado 13/04/2022 16:51

Rio - Após ser eliminada do "BBB 22", Linn da Quebrada está muito bem acompanhada fora da casa. Nesta quarta-feira (13), a cantora se encontrou com Taís Araújo nos bastidores da TV Globo e fez questão de compartilhar as fotos com a atriz nas redes sociais.

"Mais que amigas, queridinhas da Globo. Mas não conta pra ninguém, né, Taís?", brincou a ex-BBB na legenda da publicação no Twitter. As fotos também foram parar nos Stories do Instagram oficial da atriz, que se declarou para a cantora: "Muito amor, respeito, aprendizado, entendimento e muita LINNdeza", escreveu Taís.

Pouco depois, a equipe que administra as redes sociais de Lina voltou ao Twitter com uma postagem divertida sobre as amizades que a 12ª eliminada do "BBB 22" já fez após deixar o reality show. "Em menos de 2 dias, a Lina já é amiga da Ana Maria Braga, Anitta e Fátima Bernardes. Tão entendendo o pós-BBB da nossa sereia? Babado", disseram os "adm's" da ex-sister.

Na madrugada desta quarta-feira, Linn da Quebrada agitou as redes sociais ao postar um vídeo em que manda uma indireta para os fãs de Arthur Aguiar. A cantora postou um vídeo em que aparece comendo pão e, logo em seguida, cuspindo o alimento, além de afirmar que está "podre", "mofado".

