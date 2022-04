Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Publicado 13/04/2022 16:21

Rio - Luana Piovani usou o Instagram Stories nesta quarta-feira (13) para responder uma dúvida dos seguidores após uma fala de Pedro Scooby no "BBB 22". Em papo com Gustavo e Douglas Silva, o surfista questionou se a ex-mulher estaria torcendo pela sua vitória no reality show.

"De todas as coisas que falei naqueles comentários pela manhã, esqueci de falar uma, e sei que vocês estão pensando nisso, na história do Pedro querer saber se a ex-mulher torce por ele. É muito bom, né, gente? Só o Pedro, né, 'mamma mia'! Como é que não vou torcer? Tenho três sacis com ele, gente. Ele é estrupício, mas ele é do bem. Team Scooby", declarou

O relacionamento de Luana Piovani e Pedro Scooby durou 8 anos, de 2011 à 2019. A atriz e o surfista são pais de Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6 anos.