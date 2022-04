Jessilane fez brincadeira sobre o queridômetro - Reprodução/Gshow

Jessilane fez brincadeira sobre o queridômetro Reprodução/Gshow

Publicado 13/04/2022 19:52 | Atualizado 13/04/2022 19:52

Rio - Após descobrir que recebeu duas carinhas felizes no queridômetro do "BBB 22", Jessilane resolveu reclamar da situação com Pedro Scooby, Gustavo e Paulo André, que estavam se arrumando para a festa desta quarta-feira (13).

fotogaleria "Olha, eu sou boba, boba, boba. Vou lá, dou 'coração' para todo mundo para agradecer por ter sido carinhoso comigo ontem, a galera vai lá e bota 'carinha' para mim. Eli, como que pode, eu sou a única pessoa da casa que ninguém ama, não é a mais amada. Que isso, Eli? Você acha que está bonito para a minha carreira? Eu nunca fui a mais amada nessa casa, nem quando eu sou a única mulher da casa, eu sou mais amada. [...] O que custa, PA, ter colocado 'coração' para mim? Vai cair o dedo?", brincou.

Scooby e Gustavo afirmaram que deram coração para a sister. Paulo André tentou negar, mas acabou admitindo que deu uma carinha para Jessi. "Foi automático na real, amanhã eu dou coração", disse o atleta. "Pelo amor de Deus, gente! Vamos ter um pouco mais de senso", brincou Scooby. "Está vendo como eu sou, Pedro? E eu sou boba. Vou lá e boto 'coração' para todo mundo. Os bichinhos foram tão bonzinhos me abraçando, falando que ia ficar tudo bem. Vou dar coração pra todo mundo. Aí chega aqui no queridômetro, sou a única", comentou a professora.

"O P.A realmente é uma criança, ele tem muito que aprender para virar um homem completo", ironizou Gustavo. "O que eu tenho experiência como homem você não tem de vida, moleque!", respondeu Paulo André em tom de brincadeira.