Arthur Aguiar criticou a produção do 'BBB 22' ao reclamar do cardápio de festas no reality show - Reprodução/Globoplay

Publicado 13/04/2022 21:43

Rio - Prestes a terem uma noite agitada com shows de Luan Santana e L7nnon , os participantes do "BBB 22" conversaram sobre o cardápio das festas do programa, nesta quarta-feira (13). Em determinado momento, Arthur Aguiar criticou a produção do reality show e disse ter ficado sem comer em algumas das celebrações por não encontrar nenhum alimento que gostasse.

"Aprendi que não dá pra deixar pra festa, não. Chega na festa e não tem nada do que eu gosto e eu fico na pista", desabafou o ator, em bate-papo com Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby. "Já aconteceu. Na última festa, do que eu gostava mesmo só tinha panqueca e mais alguma coisa. [...] Não tinha nada do que eu gostava, aí eu fiquei na pista", continuou.

Paulo André concordou com o artista e comparou as festas mais recentes com os eventos organizados no início do reality: "As primeiras festas tavam animais. As primeiras festas estavam muito f*da. Não que a qualidade caiu. Jamais. Parece que nas primeiras festas estavam sendo mais ousados", opinou. "E tinha bem mais diversidade. Mais pratos", acrescentou Arthur.

"Eu passei dificuldade na segunda festa da Jade e essa última", disparou o esposo de Maíra Cardi, que acabou desagradando os amigos com o comentário. "Dificuldade também não, né?", criticou Gustavo. "Dificuldade é fod*, irmão", repreendeu Scooby. "Dificuldade pra comer. Não tinha coisa que eu gostava", se defendeu o ator.