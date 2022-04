Arthur diz estar surpreso pela permanência de Jessilane no jogo - Reprodução / Globoplay

Arthur diz estar surpreso pela permanência de Jessilane no jogoReprodução / Globoplay

Publicado 14/04/2022 12:11

Rio - Arthur Aguiar dedicou parte da madrugada desta quinta-feira (14) para avaliar o Top 7 do "Big Brother Brasil 22". Na festa em comemoração ao finalistas, o ator afirmou para DG que acreditava ver Jessi eliminada antes das outras "comadres", Linn da Quebrada e Natália.

fotogaleria

"Muito louco, né, das três meninas, eu não achava que a Jessilane ia ser a que fosse ficar até o fim", disse.

"Não achava?", indagou Douglas.

"Das três no início? Não. Das três, Lina, Nat e ela, achava que Lina, Nat e ela no início", elencou o ator, afirmando que na sua percepção, Lina teria se saído melhor que as outras duas.

"É relativo", respondeu DG.

"Não. No início, é incontestável", rebateu Arthur. "Tanto é que o Gustavo disse que ela entrou sendo planta. É que ela mudou."

Douglas, então, pôs fim à conversa apontando que as relações e comportamentos mudam ao decorrer do jogo. "Por isso eu digo que é relativo".