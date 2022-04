Juliette espera que Jessilane chegue na final do ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Juliette espera que Jessilane chegue na final do ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 15/04/2022 09:31

Rio - Durante uma live realizada na última quinta-feira (14) no Instagram, Juliette comentou a reta final do "BBB 22". A campeã da edição passada, revelou que torce para que Jessilane chegue até a final do reality show e opinou sobre o possível vencedor da temporada.

fotogaleria "Pelo que estou vendo, vai ser Paulo André ou Arthur. A decisão está entre os dois. Gosto de todo mundo, acho que todo mundo tem alguma coisa boa para acrescentar. Vejo as qualidades de todo mundo. A gente pode citar um por um", afirmou.

"Agora, estou com pena da pobre da Jessi. Queria ela, pelo menos lá, mais um pouquinho. Queria que ela fosse pelo menos para final, já que o povo já tem quem quer que ganhe", contou. Juliette ainda rebateu alguns comentários sobre a professora. "Pelo menos uma menina, minha gente. Ela não fez nada de errado, só chorou demais. Mas eu também não chorava?", disse.