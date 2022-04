Tiago Abravanel detona o ’BBB 22’ - Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel detona o ’BBB 22’Reprodução/Instagram

Publicado 16/04/2022 09:35

Rio - Após a desistência do "BBB 22", Tiago Abravanel voltou ao palcos na noite da última sexta-feira (15). O "Baile do Abrava", realizado em São Paulo, reuniu alguns colegas de confinamento do neto de Silvio Santos, entre eles, Lucas Bissoli, Eslovênia, Vyni, Laís Caldas e Larissa Tomásia. Mas o que roubou a cena foi a alfinetada que Tiago Abravanel deu no reality show.

fotogaleria O cantor definiu o programa de 2022 como "o mais flopado da história" e ainda brincou com Flayslane, integrante da vigésima temporada do reality. "A Flay saiu correndo porque o dela bombou", disse. Tiago Abravanel também comentou a presença dos colegas que pertenceram ao quarto lollipop, mas Lucas Bissoli, que era do grunge, logo se defendeu e ouviu a seguinte afirmação do neto de Silvio Santos: "Nós dois estamos bem".