Décimo quinto paredão do ’BBB 22’ - Reprodução/Gshow

Décimo quinto paredão do ’BBB 22’Reprodução/Gshow

Publicado 16/04/2022 08:23

Rio - O 15° paredão do 'BBB 22' foi formado na noite da última sexta-feira (15). Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer e Jessilane disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A eliminação acontece no próximo domingo.

fotogaleria Líder da semana, Gustavo precisou indicar duas pessoas ao paredão e acabou optando por Jessilane e Eliezer. "Eu vou indicar a Jessilane porque foi a que menos foi ao paredão. Já faz mais de um mês que ela não vai. Não tenho nada contra ela, gosto muito dela...", afirmou. Na segunda indicação, o ex-casa de vidro usou como justificativa a caça aos integrantes do quarto lollipop para emparedar Eliezer. "Por muito tempo foi o meu antagonista na casa, embora tenha uma relação além do jogo... É o último lollipop, meu último alvo", disse.

Na votação da casa, Arthur Aguiar recebeu os votos de Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva. Já o ator ganhou os votos de Eliezer, Jessilane e Arthur. Com o empate, Gustavo escolheu o marido de Maíra Cardi para enfrentar o paredão. No contragolpe, o ex-Malhação colocou Douglas Silva na berlinda.