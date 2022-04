Brothers batem boca após o paredão - Reprodução/Ghow

Brothers batem boca após o paredão Reprodução/Ghow

Publicado 16/04/2022 09:01

Rio - A formação do 15° paredão do "BBB 22" causou discórdia na casa. Arthur Aguiar não entendeu a justificativa dada por Douglas Silva, Paulo André e Pedro Scooby no confessionário e nem o argumento de Gustavo ao indicá-lo após o empate entre ele e Douglas. Para Arthur Aguiar, não é aceitável dizer que ele foi ao paredão há bastante tempo, já que o brother integrou a berlinda falsa de duas semanas atrás.

fotogaleria "Eu não concordo. Eu vivi tudo do paredão e só soube que era falso depois. Eu arrumei mala, vivi as emoções...", argumentou Arthur. "Mas você não correu risco de sair", retrucou Scooby. Douglas, Gustavo e Paulo André chegaram no quarto grunge e afirmaram que os aliados tinham conversado sobre o assunto. "Eu não participei da conversa. Eu não concordei com vocês sobre o meu paredão não ter sido válido e saí da conversa", rebateu o cantor.

"Mas nessa hora estávamos falando sobre isso também", frisou Scooby. "Mas eu não estava mais lá, eu já tinha saído", disse Arthur. "Não rolou essa conversa de votarmos em você. Pensamos em um critério que fosse bom para todo mundo. O meu entender foi esse de que você viveu a experiência do paredão dinâmica, mas acho que você foi a última pessoa com risco de sair", explicou o surfista. "Somos seres humanos diferentes, pensamos diferentes e não vamos concordar em tudo e tá tudo bem", disse o cantor.

"O último a ir no paredão foi P.A e Gustavo, mas queria dizer que agora não tem mais volta, mas daqui pra frente podemos seguir essa lógica? De votarmos no que tem mais tempo sem ir ao paredão?", perguntou Scooby. "Por mim tudo bem", respondeu Arthur. "Somos amigos além do jogo, se ficarmos batendo cabeça vai provar que nossa amizade é só pensando em jogo", disse o surfista ."Sim, claro", concordou o cantor.