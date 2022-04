D.G, Eliezer e Jessilane se alfinetam na xepa - Reprodução / Globoplay

D.G, Eliezer e Jessilane se alfinetam na xepa Reprodução / Globoplay

Publicado 16/04/2022 13:45

Rio - Conviver uns com os outros está ficando cada vez mais difícil para os brothers do "BBB 22". Durante a preparação do almoço, no início da tarde deste sábado (16), Douglas, Eliezer e Jessilane tiveram uma pequena discussão.

Tudo começou quando a sister alegou que gostaria de almoçar mais cedo: "Eu já quero almoçar", disse para os colegas de confinamento.

"Ué! Não vem com horário não, minha queridinha, isso aqui não é restaurante, não!", rebateu D.G.

Jessi aumentou o tom de voz e batendo em seu relógio, disparou: "Meio-dia eu quero almoçar! Tá? Que eu tô no paredão!"

"Então vamos meter a mão aí no arroz para ajudar, vocês. Que eu não vou ficar na correria na função da cozinha, não", reclamou Douglas. "Que nem ontem!", relembrou.

"Bota a rabada aí e vai na paz", disse Jessi, ao que o ator retrucou: "Já tô na paz!".

"Galera, cês nunca foram de combinar, não vão brigar logo hoje, né?", interrompeu Eliezer. Douglas Silva não gostou do comentário e disparou: "A gente não tá brigando não, cara, tudo é brigar?! Não pode falar?"

Gustavo que estava assistindo o conflito da mesa do vip, decidiu inflamar as coisas: "Briguem, briguem, briguem, briguem!", atiçou.