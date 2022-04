Douglas Silva - Reprodução de vídeo

Publicado 16/04/2022 15:44 | Atualizado 16/04/2022 15:44

A formação do Paredão, que rolou na noite desta sexta-feira (15), continua reverberando na casa do "Big Brother Brasil", da Globo. Desta vez, Douglas Silva se reuniu na academia com Pedro Scooby para conversa sobre a votação. Ontem, Arthur Aguiar, que foi para a berlinda com o voto da casa, deu o Contragolpe em DG, justificando que fazia tempo que o ator entrava da disputa pela preferência do público.



No Paredão, Arthur e DG enfrentam Eliezer e Jessilane, indicados por Gustavo, Líder da semana. No entanto, o ator não gostou nada dos argumentos do aliado no Contragope. "Sabe o que eu estava pensando ontem? Não bolado, né, mas, tipo, pensando. Não me importei nem um pouco do Arthur ter votado em mim. Mas, aí, eu fiquei pensando no que ele mesmo abriu ontem, eu não sabia. Que tem um motivo", iniciou.

DG se disse chateado por Arthur resgatar rusgas que ficaram desde que o ator esteve no Quarto Secreto. "O motivo, para a gente, era quem está há muito tempo sem ir para o Paredão, né, esse era o motivo de votar. Aí, ele acabou abrindo o que falou no Confessionário, que ainda estava chateado com umas coisas que eu fiz enquanto ainda estava no Paredão Falso. Fiquei pensando assim: que argumento é esse, né?", disse.

"Eu não sei o que aconteceu", confessa Scooby, e Douglas explica: "Ele chamou nós dois para conversar, ele pediu até para não comentar. Também não entendi esse lance de não comentar com a gente, a gente não esconde nada, fala um na frente do outro". Na sequência, o ator conta que Arthur disse que ficou chateado por ele ter dito que ficou feliz por Lina não ter sido eliminada no Paredão Falso.



Ele continua: "Falou que eu não falei isso só uma vez, que falei umas quatro vezes. Só que eu falei para ele: 'Irmão, eu não falei isso pela sua saída, tem a ver com a mina ter ficado, e a gente estava construindo uma relação de amizade, fora jogo'. Naquele Paredão, quem a gente queria que saísse era o Eli".