Arthur Aguiar - Reprodução de vídeo

Arthur AguiarReprodução de vídeo

Publicado 17/04/2022 22:27 | Atualizado 17/04/2022 22:32

Emparedado na berlinda da noite deste domingo (17), Arthur Aguiar está receoso quanto a semana "modo turbo" do "Big Brother Brasil 22", da Globo. Em conversa com Jessilane e Eliezer, o ator desabafou sobre as dúvidas quanto a dinâmica dos últimos dias no reality show. O carioca enfrenta Eli, Douglas Silca e Jessi no primeiro Paredão quadruplo da edição.

No papo, Arthur refletiu sobre as mudanças da reta final da atração e comentou com os demais: "Muito ruim ficar no escuro. Não saber de nada. Agora, a gente não sabe quem vai sair e nem quantos vão sair. Ou seja, só piora!". Ele também fala o quanto quer ficar no jogo.



Mais cedo, os dois especularam sobre a dinâmica desta noite e pensaram sobre as possibilidades: "Acho que saem dois". Eliezer acredita que dois brothers serão eliminados no Paredão de hoje, e Arthur fica pensativo. "Vai ficar muito esticado", concorda sobre um programa, com Eliminação, Prova do Líder e votação.

Eli, então, fala também de sua suspeita para o próximo poder do Líder. Ele imagina que, quem ganhar a prova de hoje, vai conseguir salvar alguém na casa. "Tipo, eu ganhei o Líder" (...) "Eli, quem você quer salvar? Arthur. Automaticamente os outros estão no Paredão!".