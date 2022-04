Arthur comenta com Eliezer sobre insegurança após saída de Lina - Reprodução / Globoplay

Arthur comenta com Eliezer sobre insegurança após saída de LinaReprodução / Globoplay

Publicado 17/04/2022 17:44 | Atualizado 17/04/2022 17:45

Rio - Arthur se uniu a Eliezer no gramado, na tarde deste domingo (17), para conversar sobre o atual paredão do "BBB 22". Durante a conversa, o ator admitiu que a eliminação de Linn da Quebrada fez com que ele se sentisse inseguro a respeito de sua permanência no jogo.

"O que você acha que vai acontecer hoje?", indagou Eli.

"Não faço ideia, cara. Acho que tudo pode acontecer. Qualquer um pode sair", disse Arthur.

"Também acho. Tem alguns [paredões] que são meio cravados, né? Mas acho que o que mais me surpreendeu mesmo foi o da Lina", contou o empresário.

"O da Lina me surpreendeu também. E eu acho que o da Lina que me faz ficar inseguro com a chance de eu sair, entendeu? Talvez se ela não tivesse saído, eu estaria mais confiante. Tipo assim, passei por vários [paredões], participei das dinâmicas... entendeu? Eu estaria mais confiante, talvez. Não sei. Mas como aconteceu esse 'rolê' com ela, isso me fez ficar inseguro", admitiu o ator.

"Mas você tem a segurança de quem foi escolhido pro negócio [paredão falso]", relembrou Eliezer.

"Não, tudo bem, mas a minha questão é: será que as pessoas que estão torcendo por mim vai ser suficiente para conseguir combater, se vierem várias pessoas de outras torcidas?", desabafou Arthur.

"Mas você acha que todo mundo aqui tem torcida?", perguntou o publicitário.

"Acho. Uns mais que outros, mas todo mundo tem. Com certeza", concluiu o marido de Maíra Cardi.