Jessi faz discurso sobre gratidão no raio-x deste domingo (17)Reprodução / Globoplay

Publicado 17/04/2022 12:56

Rio - Jessilane, que integra o 14º paredão do "BBB 22", parece acreditar que neste domingo (17) será eliminada do jogo. A sister usou o momento do raio-x desta manhã para falar sobre o assunto e demonstrar sua gratidão por ter chegado até o Top 7 do reality.



"Ai, gente, talvez hoje seja meu último raio-x e eu estou até um pouco mais tranquila em relação a isso. Ontem foi uma festa super emocionante. Teve Menos é Mais, que é uma das bandas que eu tinha colocado na minha playlist".

"Durante a festa, tocaram várias músicas que eu tinha colocado que gostaria de ouvir. Então ontem foi um dia muito feliz para mim, muito emocionante. Claro que, no final da festa, eu já estava desesperada, chorando como sempre, mas estou muito feliz. Sou grata. O sentimento que eu carrego hoje é, literalmente, de gratidão", afirmou a sister.

"Mas quero muito continuar. Então se vocês estão aí, torcendo por mim, por favor, façam mutirão. Façam de tudo. Quero muito continuar. Quero que o Eli continue também. Se, de fato, tiver a oportunidade de chegar na final, eu quero continuar nesse jogo. Então por favor, Brasil, votem muito para eu ter essa oportunidade de caminhar mais algumas casas e, de repente, chegar na final", pediu ao público.