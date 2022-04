Durante festa, Jessilane e Eliezer cogitam dupla eliminação - Reprodução/Gshow

Durante festa, Jessilane e Eliezer cogitam dupla eliminaçãoReprodução/Gshow

Publicado 17/04/2022 10:35

Rio - Eliezer e Jessilane opinaram sobre o resultado do próximo paredão durante a festa desta madrugada. Os dois, que enfrentam Douglas Silva e Arthur Aguiar na 15ª berlinda do reality show, cogitaram uma eliminação dupla na reta final do jogo.