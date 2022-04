Pedro Scooby discute com Arthur Aguiar - Reprodução

Pedro Scooby discute com Arthur AguiarReprodução

Publicado 18/04/2022 09:01

Rio - Pedro Scooby e Arthur Aguiar protagonizaram um barraco durante a madrugada desta segunda-feira. O surfista ficou irritado ao ver o ator lamentando mais uma vez os votos que recebeu no último paredão, em que Jessilane foi eliminada. Após algum tempo ouvindo Arthur falar sobre o assunto, Scooby se irritou.

"Do nada tu tá bravo? Tava bem com a gente o dia inteiro! Tu tá putinh* do nada? Quer brigar, quer discutir?", perguntou o surfista. "Ué, se quiser a gente discute, pô. Não estou bravo. É que vocês estão entrando em um mérito nada a ver", rebateu Arthur. "Está tudo bem. O seu paredão valeu e está tudo certo. A gente não chegou lá e falou: 'desculpa, vamos seguir do jeito que é bom'?. Está tudo certo e vamos embora", minimizou Scooby, relembrando que eles já tinham conversado sobre o assunto.

Paulo André e Eliezer tentaram apaziguar os ânimos. "Então, mas o assunto não voltou?", perguntou Arthur. "O D.G não estava no Paredão com você?", perguntou Scooby. "Fui eu que levantei o assunto?", rebateu Arthur. "Você não usou um argumento dentro do negócio [confessionário] e depois usou outro aqui?", insistiu Scooby. "Óbvio. Eu não participei do combinado de vocês", continuou o ator.

"Quando você está nos nossos combinados? Nas nossas conversas? Só dormiu, irmão", alfinetou o surfista. "Então como você diz que eu sabia? Não foi combinado", rebateu Arthur. "Todas, às vezes, que a parada é do seu jeito. Não funciona", criticou Scooby.

Douglas pediu para os dois se acalmarem, Gustavo entrou na briga e disse que Arthur estava "querendo pagar de excluído" e só muito mais tarde as coisas se resolveram. "Se em algum momento você me ver falando de paredão falso, pode falar: 'discordo de você. Esse paredão valeu e ponto' e morreu o assunto que te magoou. Vou estar aqui sempre que quiser conversar", disse Scooby.

"Desculpa se eu falei de alguma forma que tu não gostou", afirmou Arthur. Os dois se abraçaram. "Tamo junto", disse o surfista. "Também. Desculpa aí", finalizou Arthur.