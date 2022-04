Viih Tube visita Rodrigo Mussi no hospital - Eduardo Martins / Ag. News

Publicado 18/04/2022 10:06 | Atualizado 18/04/2022 10:07

Rio - A ex-BBB Viih Tube usou o Instagram para contar como foi sua visita ao ex-BBB Rodrigo Mussi no hospital, neste domingo. "Hoje foi um dia muito especial, eu fui visitar o Rodrigo com o Diogo, irmão dele. Ele contou como o Rodrigo está, ele está extubado. Está falando, com uma certa dificuldade, o que é completamente normal. Ver o Rodrigo com o olhão olhando para você e falando, não tem preço. Foi único, foi incrível", disse a influenciadora digital.

"Foi único ver ele falando e muito melhor. O processo de extubação já está no final e logo ele vai ter alta da UTI e ir para o quarto. Só notícias boas e eu estou muito feliz, foi muito bom ter visto o Rodrigo", completou Viih, que também falou sobre a perda de memória do ex-BBB. Ela contou que o amigo está lembrando de momentos importantes, que ele já sabe do apoio dos fãs, mas que ele ainda deve demorar para aparecer nas redes sociais.

"Tem um processo para ele voltar a aparecer aqui, ele tem algumas confusões que são normais. Ele fica lúcido, em alguns momentos ele fala algumas coisas que não está tão lúcido, mas tudo faz parte do processo", garantiu. "Ele não está 100% lúcido, está num processo. Está na UTI e não tem como ter visita dos amigos ainda".

A influenciadora afirmou que todas as informações que ela repassa aos fãs são com autorização da família e que segue ajudando Rodrigo e seus familiares no trato com a imprensa.