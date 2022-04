Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 18/04/2022 18:56

Rio - Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, usou o Instagram Stories para atualizar o quadro clínico do gerente comercial após o acidente de trânsito sofrido no dia 31 de março, em São Paulo. O ex-participante do "BBB 22" segue internado no Hospital das Clínicas.

fotogaleria "O Rodrigo hoje estava mais agitado. Isso atrapalha bastante a questão neurológica dele, então ele segue na UTI. Ele tá com bastante catarro também, tá tossindo bastante, então vão proceder com uma radiografia do pulmão pra saber como ele tá na questão pulmonar. Ele teve que ser medicado por essa agitação. Ele tentou sair da cama, ele quer ir embora, então isso atrapalha bastante. Ele ainda apresenta confusão, mistura realidade com confusão, o que é absolutamente normal, natural, e a gente espera que isso vá diminuindo ao longo dos dias. No mais, o Rodrigo tá bem", relatou.

Diogo Mussi ainda disse que conversou com o irmão e mostrou otimismo com a evolução do ex-BBB. "Fiz uma videoconferência com ele, mandei beijo pra ele, ele mandou de volta pra mim. Ele sorri e tal, mas eu percebi que ele estava mais cansado por conta da medicação de hoje. Amanhã é um outro dia, amanhã é um dia de mais recuperação, de mais melhora e assim a gente espera" concluiu.