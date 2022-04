Eliezer - reprodução da TV Globo

Eliezerreprodução da TV Globo

Publicado 18/04/2022 16:53 | Atualizado 18/04/2022 17:23

Rio - Eliezer deu alguns detalhes sobre o processo seletivo para participar do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, durante uma conversa com Arthur Aguiar, nesta segunda-feira. O designer contou que foi questionado pela produção como reagiria caso tivesse uma pessoa trans no confinamento e, por isso, especulou que alguma pessoa nesse perfil integraria o elenco.

fotogaleria

"Isso foi questionado para mim durante o meu processo várias vezes. Como eles focando muito nisso comigo, as questões, as perguntas, falei: 'Ah, vai ter com certeza alguma coisa do tipo'", afirmou Eliezer. "Foi muito legal ser a Lina, a maneira como ela lida com os questionamentos, isso aí faz muita diferença", disparou Arthur. "Que mulher fod*, de forma leve, né?", destacou o empresário.

Em seguida, Eliezer foi punido pela produção e perdeu 50 estalecas. O marido de Maíra Cardi alertou o colega: "Acho que não pode falar nada disso".